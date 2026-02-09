Curitiba inicia ano letivo com melhorias em escolas e ação contra dengue

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira (10/2), a rede municipal de ensino de Curitiba dá início ao ano letivo de 2026. O prefeito Eduardo Pimentel e o secretário da Educação, Jean Pierre Neto, receberão os estudantes na Escola Municipal Nivaldo Braga, no bairro Boqueirão. A unidade passou por reformas que incluíram climatização, pintura e melhorias internas e externas, com investimento de cerca de R$ 600 mil.

O retorno às aulas será acompanhado por uma ação de combate à dengue. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão presentes para orientar alunos e funcionários sobre a prevenção da doença.

Desde 2025, a rede municipal de ensino passou por diversas melhorias. Foram realizadas mais de mil reformas em unidades escolares, instalação de ar-condicionado e contratação de mais de 1,1 mil profissionais, incluindo professores, inspetores e servidores administrativos.

A rede municipal de Curitiba conta atualmente com 188 escolas, 240 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializados (CMAEEs) distribuídos nas dez regionais da cidade. Além disso, há centros específicos para atendimento de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e Superdotação/Altas Habilidades.

Para crianças de 0 a 3 anos, a prefeitura implementou o vale-creche, benefício que já atendeu mais de 5,3 mil famílias. A medida visa ampliar o acesso à educação infantil no município.