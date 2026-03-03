Curitiba inicia acolhimento em novas vagas de comunidades terapêuticas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba começou a utilizar novas vagas em comunidades terapêuticas para acolhimento de pessoas em situação de dependência de álcool e outras drogas. Na segunda-feira (2/3), quatro pessoas já foram encaminhadas e outras oito aguardam exames de saúde para serem acolhidas, segundo informou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH).

As vagas fazem parte de um programa estadual que visa ampliar a rede de acolhimento temporário na região metropolitana de Curitiba. O edital de ampliação foi lançado nesta terça-feira (3/3) pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e da Família (Sedef), contemplando 20 municípios do chamado Núcleo Curitiba.

De acordo com a SMDH, Curitiba realizou cerca de 150 internamentos voluntários em 2026 utilizando vagas de convênios entre comunidades terapêuticas e as esferas municipal, estadual e federal. O novo programa estadual disponibilizará até 204 vagas mensais em 10 instituições conveniadas, com acolhimentos de até 9 meses por pessoa.

O governo do Paraná investirá R$ 1.730,10 por vaga mensal, podendo chegar a um repasse máximo de R$ 352.940,40 por mês, dependendo da demanda dos municípios. Cada acolhimento de 9 meses poderá custar até R$ 15.570,90 aos cofres públicos.

As novas vagas estarão disponíveis para requisição pelos órgãos responsáveis pelas políticas sobre drogas dos 20 municípios participantes. A iniciativa busca oferecer tratamento e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade devido ao uso de substâncias, ampliando as opções de cuidado na região metropolitana de Curitiba.