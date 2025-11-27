Alimentação saudável

Curitiba inaugura Restaurante Popular e Fazenda Urbana no Tatuquara

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 27/11/25 17h02
Prefeito Eduardo Pimentel inaugura o Restaurante Popular do Tatuquara. Curitiba, 27/11/2025. Foto: Pedro Ribas/SECOM

A Prefeitura de Curitiba inaugurou nesta quinta-feira (27/11) três novos equipamentos públicos no bairro Tatuquara: um Restaurante Popular, uma Fazenda Urbana e a revitalização da horta comunitária Santa Rita II. As novas estruturas visam fortalecer a segurança alimentar e nutricional da região.

O novo Restaurante Popular, sexta unidade da cidade, oferecerá 500 refeições diárias ao custo de R$ 3. Localizado em frente ao Terminal do Tatuquara, o prédio de 580 m² conta com soluções sustentáveis, incluindo 180 painéis fotovoltaicos que reduzirão mais de 50% do custo de energia.

Ao lado do restaurante, a Fazenda Urbana do Tatuquara foi criada para aproximar a população do cultivo e da educação alimentar. O espaço inclui frutíferas nativas, temperos, plantas medicinais e jardins de mel com abelhas sem ferrão.

A horta comunitária Santa Rita II, por sua vez, foi ampliada de 226 para 330 canteiros, beneficiando 30 famílias locais. As estruturas foram substituídas por blocos de concreto para maior durabilidade.

As inaugurações fazem parte de uma série de iniciativas da prefeitura para promover alimentação saudável e acessível, além de gerar trabalho e melhorar a qualidade de vida no bairro. A administração municipal anunciou ainda planos para a construção do 7º Restaurante Popular da cidade, previsto para 2026 no bairro Boqueirão.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.