Curitiba inaugura Restaurante Popular e Fazenda Urbana no Tatuquara

A Prefeitura de Curitiba inaugurou nesta quinta-feira (27/11) três novos equipamentos públicos no bairro Tatuquara: um Restaurante Popular, uma Fazenda Urbana e a revitalização da horta comunitária Santa Rita II. As novas estruturas visam fortalecer a segurança alimentar e nutricional da região.

O novo Restaurante Popular, sexta unidade da cidade, oferecerá 500 refeições diárias ao custo de R$ 3. Localizado em frente ao Terminal do Tatuquara, o prédio de 580 m² conta com soluções sustentáveis, incluindo 180 painéis fotovoltaicos que reduzirão mais de 50% do custo de energia.

Ao lado do restaurante, a Fazenda Urbana do Tatuquara foi criada para aproximar a população do cultivo e da educação alimentar. O espaço inclui frutíferas nativas, temperos, plantas medicinais e jardins de mel com abelhas sem ferrão.

A horta comunitária Santa Rita II, por sua vez, foi ampliada de 226 para 330 canteiros, beneficiando 30 famílias locais. As estruturas foram substituídas por blocos de concreto para maior durabilidade.

As inaugurações fazem parte de uma série de iniciativas da prefeitura para promover alimentação saudável e acessível, além de gerar trabalho e melhorar a qualidade de vida no bairro. A administração municipal anunciou ainda planos para a construção do 7º Restaurante Popular da cidade, previsto para 2026 no bairro Boqueirão.