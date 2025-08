Curitiba inaugura parque em homenagem a argentino

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prefeito Eduardo Pimentel inaugurou na manhã deste sábado (2) o mais novo parque de Curitiba. O Parque Papa Francisco fica localizado no bairro São Lourenço (Rua Reinaldo Hecke, 480), em região próxima ao Bosque João Paulo II, outro espaço verde da capital paranaense que homenageia a maior liderança católica do mundo.

O evento também teve bênção de animais, das pessoas que levaram seus pets, e também foi oferecido o serviço de microchipagem gratuita, além de orientações sobre guarda responsável dadas pela Rede de Proteção Animal da Prefeitura. São Francisco, que foi quem motivou a escolha do nome do antigo Papa, era o padroeiro dos animais.

Este é o parque de número 52 de Curitiba e homenageia a autoridade religiosa que morreu em 21 de abril deste ano. O parque fica entre o Parque das Nascentes do Belém e o Parque São Lourenço, em uma área próxima aos riachos que formam o Rio Belém.

A unidade de conservação terá função estratégica na contenção de enchentes do Rio Belém e contribuirá para reduzir o assoreamento do lago do Parque São Lourenço, funcionando também como área de contenção natural de cheias.

O parque também vai oferecer áreas de lazer, pista de caminhada em concreto armado e lago para contemplação em frente de araucárias. A parte central do Parque terá um portal em homenagem ao Papa Francisco, uma escultura de Jano, divindade da mitologia romana, chafariz, bancos e área de estar com paisagismo.

Também foi construída uma trilha no meio do bosque com deck para contemplação de uma cascata.