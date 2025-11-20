Curitiba inaugura novo Centro de Referência Afro no São Francisco

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba inaugurou nesta quarta-feira (19/11) o novo Centro de Referência Afro (Creafro) Enedina Alves Marques, localizado na Rua Paula Gomes, 325, no bairro São Francisco. O espaço oferece atendimento psicológico e jurídico gratuito para cidadãos pretos e pardos, com foco no acolhimento e orientação a vítimas de discriminação racial.

O Creafro também promoverá atividades comunitárias, incluindo grupos de discussão, palestras, capacitações e eventos sobre cultura e identidade negra. A inauguração ocorreu na véspera do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, reforçando o compromisso da cidade com o enfrentamento ao racismo.

O novo centro funciona em um casarão histórico do início do século 20, restaurado e ampliado pela Prefeitura como parte do projeto Curitiba de Volta ao Centro. O imóvel, tombado como Unidade de Interesse de Preservação, passou por obras de restauro iniciadas em novembro de 2023 para adequação às necessidades do Creafro.

Segundo a Secretaria da Mulher e da Igualdade Étnico-Racial, nos últimos dois anos, 1.200 pessoas vítimas de racismo foram atendidas na sede provisória. A expectativa é ampliar esse atendimento com o novo espaço.

O centro leva o nome de Enedina Alves Marques, primeira mulher negra a se formar em Engenharia Civil no Brasil, pela Universidade Federal do Paraná, em 1945. Ela se tornou referência pela excelência profissional e superação de barreiras de gênero e raça em uma área predominantemente masculina e branca.