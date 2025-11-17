Retomando os estudos

Curitiba inaugura duas novas unidades da Universidade Aberta à Pessoa Idosa

17/11/25
Universidade do Idoso abre unidades nas Regionais Cajuru e Boa Vista. Foto: Levy Ferreira/SECOM

Curitiba ganha esta semana duas novas unidades da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), nas Ruas da Cidadania Cajuru e Boa Vista. As inaugurações acontecem na terça-feira (18/11) e quarta-feira (19/11), respectivamente, às 14h. As aulas, gratuitas, começam ainda este ano e há vagas disponíveis para pessoas com 60 anos ou mais.

A iniciativa visa promover o acesso à educação para idosos, direito previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. Curitiba tem atualmente 320 mil moradores com 60 anos ou mais, número que deve chegar a 435 mil em 2030, representando 20% da população total da cidade, segundo estimativas do Ipardes.

Estrutura e funcionamento das novas unidades

A Unapi Cajuru funcionará na própria Rua da Cidadania, com capacidade para 25 alunos. As aulas serão às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h. Já a Unapi Boa Vista terá apenas a aula inaugural na Rua da Cidadania, com as demais aulas ocorrendo no Centro de Atividades para a Pessoa Idosa (Cati) da Avenida Anita Garibaldi. Esta unidade terá capacidade para 20 alunos, com aulas às sextas-feiras, das 13h30 às 17h30.

O calendário acadêmico deste ano vai até a primeira quinzena de dezembro, totalizando 512 horas/aula de conteúdos presenciais e por vídeo, incluindo a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em grupo. Alunos com 75% de frequência e participação no TCC receberão certificados validados pela Unespar.

A Unapi é uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná, envolvendo as secretarias municipais e estaduais relacionadas ao desenvolvimento humano, igualdade racial, pessoa idosa, ciência e tecnologia. A metodologia utilizada é da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

