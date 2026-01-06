Curitiba gera 28,6 mil empregos em 2025, 5º maior saldo do país

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba registrou um saldo positivo de 28.597 empregos com carteira assinada entre janeiro e novembro de 2025, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego. A capital paranaense alcançou o 5º maior saldo do país, ficando atrás apenas de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador, cidades com população significativamente maior.

O resultado é fruto de 542.293 admissões contra 513.696 demissões no período. O setor de serviços liderou a geração de empregos com 20.162 vagas, seguido pelo comércio (5.130), indústria (2.689), construção (514) e agropecuária (102). Curitiba foi responsável por 22% dos postos de trabalho gerados no Paraná nos primeiros sete meses do ano.

No terceiro trimestre de 2025, a taxa de desemprego em Curitiba atingiu 4,3%, uma das menores do país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse índice aproxima-se do que economistas consideram pleno emprego.

A Prefeitura de Curitiba oferece programas de capacitação profissional, como os Liceus de Ofícios, e serviços de intermediação de mão de obra através das unidades municipais do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Além disso, a cidade promove mutirões de emprego e políticas como o projeto Tarifa Zero a Caminho do Emprego, que fornece passagens de ônibus gratuitas para entrevistas de emprego.

Para os empregadores, a Prefeitura disponibiliza uma central de cadastro de vagas e auxílio na busca por candidatos, além de oferecer espaços públicos para a realização de processos seletivos. A Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação também presta suporte a microempresários e microempreendedores individuais através dos Espaços Empreendedor.