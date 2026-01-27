Curitiba ganha prêmio internacional por escolas sustentáveis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A educação municipal de Curitiba recebeu o prêmio Green World Awards 2026 na categoria Melhoria Ambiental, com destaque em Construção Sustentável no setor Educação. O reconhecimento foi concedido pela Green Organization, entidade internacional dedicada a promover práticas ambientais, ao projeto “Escolas Verdes e Climatizadas: Ambiente Educacional Sustentável de Curitiba”.

O projeto prevê a reforma de 41 instituições de ensino, entre escolas e centros de educação infantil, impactando cerca de 98 mil estudantes e profissionais. As ações incluem climatização com equipamentos de baixo consumo energético e sistema automatizado para prevenir sobrecargas.

A iniciativa foi desenvolvida considerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e priorizou soluções que se adequam à natureza já presente nos locais, evitando o corte de árvores. O foco é melhorar a qualidade de vida da comunidade escolar com espaços mais saudáveis e eficientes.

A premiação será entregue em 13 de abril de 2026, no País de Gales. Os projetos foram avaliados por especialistas independentes, considerando critérios como benefício ambiental e social, inovação, impacto econômico e potencial de replicação.