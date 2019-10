O Grupo Latam Airlines iniciou as vendas de passagens aéreas para o voo direto entre Curitiba e Santiago, no Chile, que será inaugurado pela companhia em 30 de março de 2020. Com a nova operação, o Grupo LATAM Airlines vai oferecer um total de 6 rotas diretas entre Brasil e Chile. Atualmente, a companhia já transporta diariamente 16 mil passageiros entre os dois países.

O novo voo Curitiba-Santiago será operado por aeronaves Airbus A320 configuradas com 174 assentos em classe econômica. Nas segundas, quartas e sextas, o voo LA783 está programado para decolar do aeroporto de Curitiba às 20h30 (hora local) e pousar em Santiago às 23h (hora local), em uma viagem com 3 horas e 30 minutos de duração.

No sentido inverso, também às segundas, quartas e sextas, o voo LA782 está programado para decolar do aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago, às 15h27 (hora local) e pousar em Curitiba às 19h40 (hora local), em uma viagem com 3 horas e 13 minutos de duração.