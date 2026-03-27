Curitiba ganha novo centro de exames dedicado à saúde da mulher

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Inaugura neste sábado (28/03) em Curitiba a Unidade Mulher do Laboratório Frischmann Aisengart. O novo espaço, localizado no bairro Batel, é dedicado exclusivamente à saúde feminina, oferecendo serviços de prevenção e acompanhamento para mulheres de todas as idades.

A iniciativa chega em um momento oportuno para a cidade, que já demonstra forte engajamento em cuidados preventivos. Dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) revelam que Curitiba alcançou 89,5% de cobertura vacinal contra o HPV entre adolescentes de 9 a 14 anos, um dos melhores índices do país.

“A criação da Unidade Mulher nasce da compreensão de que a saúde feminina exige um olhar individualizado e acolhedor”, explica Annelise C. Wengerkievicz, diretora médica do Frischmann Aisengart e da Dasa. Ela ressalta que o espaço foi projetado para proporcionar conforto, privacidade e segurança às pacientes.

Situado na Avenida Sete de Setembro, 4307, o centro conta com uma equipe inteiramente feminina. Os serviços incluem exames de Análises Clínicas, Patologia, Genética e Toxicológico, com previsão de expansão para Vacinas e Curva Glicêmica em breve.

Diocelia Junbluth, diretora de Negócios do Frischmann Aisengart, destaca a importância da iniciativa: “A saúde feminina tem ganhado cada vez mais protagonismo, especialmente no campo da medicina diagnóstica”. Ela cita dados da Pesquisa Nacional de Saúde que mostram que 82,3% das mulheres consultam médicos regularmente, contra 69,4% dos homens.

Serviço – Nova Unidade Mulher do Frischmann Aisengart em Curitiba

Unidade Mulher do Frischmann Aisengart

Endereço: Av. Sete de Setembro, 4307 – Batel, Curitiba – PR

Horário: Segunda a sexta, 7h às 17h (atendimento) e 7h às 16h (coleta). Sábados, 7h às 13h (atendimento) e 7h às 12h (coleta).

Telefone: 41 40040103