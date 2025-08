Curitiba ganha novo ambulatório do SUS

Curitiba ganhou, nesta sexta-feira (1), um novo espaço para atendimentos do SUS. Trata-se do Ambulatório da UNIICA (Unidade Integrada de Crise e Apoio à Vida), no bairro Bom Retiro, gerenciado pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (ISCMC).

O prefeito Eduardo Pimentel esteve presente na inauguração e destacou a importância da parceria. “É uma alegria vir aqui hoje, em mais um espaço da Santa Casa, que é parceira do município desde sempre e que contribui para que Curitiba seja a capital com o melhor atendimento do SUS no país”, disse o prefeito Eduardo Pimentel.

A ampliação do espaço vem para atender uma demanda crescente. Só para ter uma ideia, a UNIICA teve um salto impressionante nos últimos anos: de 800 consultas mensais, passou a oferecer 2,3 mil em outubro de 2024 e agora chega a impressionantes 4,6 mil atendimentos por mês, sendo 4 mil de psicologia e 600 de psiquiatria.

Um dos grandes benefícios para a população é a redução drástica no tempo de espera. O que antes podia demorar mais de três anos, hoje tem fila de apenas um a dois meses. Com o novo ambulatório, esses 4,6 mil pacientes mensais terão acolhimento mais ágil e confortável.

Durante a cerimônia de inauguração, a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak, também fez questão de agradecer à instituição: “Muito obrigada à Irmandade Santa Casa, nós temos muito orgulho, porque todas as unidades onde estão, têm excelência no cuidado com as pessoas”.

A UNIICA é referência no atendimento de saúde mental na capital, e a nova estrutura representa mais um passo para consolidar Curitiba como modelo de atendimento no SUS. A estrutura moderna e ampliada promete melhorar ainda mais a qualidade do serviço prestado à população.