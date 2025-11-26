Curitiba ganha duas novas feiras livres neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba amplia suas opções de compras de produtos frescos com a inauguração de duas novas feiras livres neste fim de semana. No sábado (29/11), o Bairro Uberaba recebe a Feira Livre Solitude II, enquanto no domingo (30/11), será a vez do Boqueirão inaugurar a Feira Livre Menonitas.

A Feira Livre Solitude II será instalada na Rua Antônio Carlos Suplicy de Lacerda, entre os números 15 e 90, no Uberaba. Com seis estruturas comerciais, funcionará aos sábados, das 8h às 14h, oferecendo caldo de cana, pastel, pães, bolos, hortifrútis, milhos e derivados, além de massas com molhos artesanais.

Já a Feira Livre Menonitas ocupará a Praça Menonitas, na Rua Antônio Kosovski, entre as ruas Gabriel Corisco Domingues e Paulo Setúbal, no Boqueirão. Com oito estruturas comerciais, atenderá aos domingos, também das 8h às 14h. Os visitantes encontrarão empanadas argentinas, frios, laticínios, pães, bolos, hortifrútis, pastel, comida típica coreana, barreado e caldo de cana.

Com essas adições, Curitiba passa a contar com 76 pontos de feiras espalhados pela cidade. As feiras municipais, que incluem as livres, noturnas, de orgânicos, gastronômicas e Nossa Feira, funcionam todos os dias da semana, oferecendo não apenas alimentos frescos, mas também opções de lazer e encontro para a comunidade.

As feiras livres são consideradas uma tradição em Curitiba, servindo como ponto de encontro comunitário e oportunidade para valorizar produtores locais. Elas também desempenham um papel importante na segurança alimentar, fornecendo acesso a alimentos frescos e a preços acessíveis para a população.