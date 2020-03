As ruas de Curitiba estão cada vez mais vazias com a quarentena da população por causa do risco de contágio do coronavírus. O Centro parece uma cidade fantasma, com lojas fechadas e pouquíssimas pessoas circulando.

publicidade

Talvez a imagem que mais simbolize o esvaziamento da cidade seja o da Avenida Visconde de Guarapuava sem carro algum em pleno horário de rush no início da manhã. Em dias normais, a Visconde chega a ter fluxo de 3,7 mil veículos por hora em horários de pico.

LEIA MAIS – Assista! Ratinho Jr. divulga medidas econômicas pra ajudar famílias e empresas do PR

Calçadão da XV no Centro de Curitiba vazio por causa da quarentena. Foto: Gerson Klaina Terminal do Cabral vazio por causa da quarentena do coronavírus. Foto: Gerson Klaina Foto: Gerson Klaina Calçadão da XV no Centro de Curitiba vazio por causa da quarentena. Foto: Gerson Klaina Região central de Curitiba. Foto: Gerson Klaina Calçadão da XV no Centro de Curitiba vazio por causa da quarentena. Foto: Gerson Klaina Feira da Praça Ouvidor Pardinho sem gente por causa da quarentena do corona´virus. Foto: Gerson Klaina Terminal do Cabral vazio por causa da quarentena do coronavírus. Foto: Gerson Klaina

Nas feiras livres, que ainda estão liberadas de funcionar, poucos fregueses apareceram nesta terça-feira (24) para fazer compras. As barracas, aliás, como na Feira da Praça Ouvidor Pardinho, no Centro, estão com uma distância de em torno de 2 metros umas das outras, justamente para evitar a aproximação de pessoas.

Nos terminais, como o do Cabral, os passageiros são raros. Só mesmo quem precisa trabalhar, como funcionários de hospitais, supermercados, padarias e postos de combustíveis, entre outros serviços essenciais, embarcam nos ônibus.

Apesar das imagens estranhas, as ruas vazias mostram que o curitibano está dando o exemplo e seguindo a recomendação do Ministério da Saúde para que todos fiquemos em casa para evitar o contágio do coronavírus.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇