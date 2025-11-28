Curitiba encerra Novembro Azul com ação de saúde do homem em 11 unidades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (29/11), Curitiba realiza a ação final do Novembro Azul, mês dedicado à saúde masculina. Onze unidades de saúde estarão abertas das 8h às 12h, oferecendo o Circuito do Homem com atendimentos voltados à prevenção e ao cuidado integral da população masculina.

O Circuito do Homem inclui orientações sobre prevenção e cuidados para diabetes e hipertensão, testes rápidos de sífilis e HIV, orientação de saúde bucal, atualização da carteira vacinal, orientações para parar de fumar e realização de exames conforme necessidade e sintomas.

O agendamento pode ser feito diretamente nas unidades de saúde ou pela Central Saúde Já Curitiba, pelo telefone (41) 3350-9000. A Central funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h (inclusive feriados), e aos sábados e domingos das 8h às 20h.

Saúde masculina em foco

Dados mostram que homens cuidam menos da saúde que mulheres. No Paraná, a expectativa de vida masculina é de 75,1 anos, contra 81,9 anos para mulheres. As principais causas de mortalidade precoce masculina são doenças cardiovasculares, causas externas (homicídios, suicídios e acidentes) e câncer.

O câncer de próstata é o segundo tipo mais incidente na população masculina brasileira, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. Homens devem ficar atentos a sintomas como dificuldade para urinar, diminuição do jato ou presença de sangue na urina, procurando um profissional de saúde nestes casos.

As 11 unidades de saúde participantes da ação estão localizadas nos bairros Tatuquara, Campo de Santana, São Braz, Pilarzinho, CIC, Santa Quitéria, Capão Raso, Lindóia, Cajuru e Fazendinha. A iniciativa visa promover o cuidado preventivo e integral da saúde masculina em Curitiba.