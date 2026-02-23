Pesquisa online

Curitiba encerra consulta pública sobre Plano de Arborização Urbana

23/02/26
A pesquisa pela internet pode ser respondida até as 23h de sexta-feira (27/2). Foto: Valquir Aureliano/SECOM

A Prefeitura de Curitiba finaliza nesta sexta-feira (27/2) a consulta pública online sobre o Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU). Os moradores têm até as 23h para enviar sugestões de melhorias através do site Conecta, do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), utilizando login do eCidadão.

O PMAU visa orientar as ações de gestão, plantio, manutenção e monitoramento das árvores na cidade. Atualmente, Curitiba conta com cerca de 318,7 mil árvores adultas em sua arborização urbana, sendo 46,38% de espécies nativas e 53,62% exóticas, totalizando 217 espécies diferentes identificadas.

A escolha das espécies para plantio em vias públicas considera fatores como largura da calçada, fiação elétrica, acesso de veículos e infraestrutura urbana. O espaçamento entre mudas também é planejado, variando de 5 a 12 metros conforme o porte da árvore.

Entre os benefícios da arborização urbana estão a purificação do ar, controle da temperatura, redução de ruídos, manutenção da umidade do ar, bem-estar psicológico e físico da população, além de servir como abrigo e fonte de alimento para a fauna silvestre urbana.

Além da consulta online, a prefeitura realizou três audiências públicas presenciais em diferentes regiões da cidade para coletar opiniões dos moradores sobre o plano. As contribuições da população serão analisadas para possíveis ajustes no PMAU antes de sua implementação.

