Curitiba é única capital com nota máxima em ranking de saneamento

Curitiba se destacou como a única capital brasileira a alcançar a categoria máxima no Ranking ABES da Universalização do Saneamento 2025, divulgado nesta quarta-feira (17/12). O estudo, realizado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), analisou 2.483 municípios com dados completos, dos quais apenas 63 (2,54%) atingiram a classificação mais alta.

A capital paranaense obteve 496,15 pontos, superando a marca de 489 pontos necessária para a categoria ‘Rumo à universalização’. Além de Curitiba, apenas outras duas cidades do Paraná alcançaram esse patamar: Pinhais, na região metropolitana, com 494,81 pontos, e Maringá, no noroeste do estado, com 493,28 pontos.

O ranking é baseado em cinco indicadores do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), com dados de 2023: água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de resíduos e disposição final adequada. A metodologia atribui peso igual a cada indicador, gerando uma pontuação total de 0 a 500 pontos.

Curitiba já possui 100% de tratamento de água e 99,5% de coleta de esgoto, aproximando-se da universalização desses serviços. O desempenho da cidade no ranking reflete os investimentos contínuos em infraestrutura de saneamento realizados ao longo dos anos, em parceria com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

A ABES, entidade responsável pelo estudo, atua há quase 60 anos no fortalecimento do saneamento ambiental no Brasil, contribuindo com conhecimento e propostas para políticas públicas visando melhorar a qualidade de vida da população.