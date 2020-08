O tempo segue sem alteração em Curitiba e região nesta quarta-feira (19). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva continua caindo e as temperaturas não esquentam muito, ficando mais amenas. Mas o frio mesmo, só é esperado a partir de quinta-feira (20), quando as mínimas devem cair para perto de 7º C. O tempo chuvoso também marca presença no Litoral.

publicidade

LEIA MAIS – Sanepar cria disque denúncia para frear abuso e desperdício de água em Curitiba

Em Curitiba, nesta quarta-feira, o Simepar prevê temperaturas entre 13º C e 16º C. Não há chance do sol aparecer e a umidade relativa do ar deve girar em torno dos 60%. As rajadas de vento ficam perto dos 50 km/hora ao longo do dia. E a precipitação acumulada, segundo a meteorologia, pode chegar aos 18 milímetros de chuva.

Demais regiões

Nada de novo também nas praias paranaenses. Chove em todas as regiões do Litoral. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os termômetros devem marcar temperaturas entre 15º C e 22º C. A umidade relativa do ar por lá fica em torno dos 24%, com rajadas de vento perto dos 30 km/hora.

LEIA AINDA – O pior já passou? O que dizem especialistas sobre a bandeira amarela em Curitiba

publicidade

Nas demais regiões do estado também chove. A umidade do ar favorece a instabilidade. Na região Norte, porém, o mapa meteorológico do Simepar aponta a região de Londrina um pouco mais seca. Por lá, o sol pode aparecer entre nuvens e as temperaturas máximas devem ficar na casa dos 24º C, com mínimas de 17º C.