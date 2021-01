Prefeitos e secretários de saúde de Curitiba e de municípios da Região Metropolitana editaram um decreto conjunto contra o avanço da covid-19. A ideia é que as medidas sanitárias sejam uniformizadas entre todas as cidades.

O assunto foi definido na reunião entre prefeitos e secretários de saúde do Fórum Metropolitano de Combate à Covid, realizada na quarta-feira (27). Segundo o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que conduziu o encontro, houve grande entendimento.

“É muito importante que tenhamos na Grande Curitiba um decreto unificado capaz de frear a disseminação do vírus em toda a região. Afinal, Curitiba e região são uma só. Com diálogo, chegamos a quase 90% de entendimento facilitando o cuidado sanitário e a fiscalização municipal”, disse Pimentel, que representou o prefeito Rafael Greca, atual presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec).

O decreto metropolitano é apenas orientativo, mas incentiva todos os municípios da Grande Curitiba a adotarem medidas similares às dos vizinhos. Cada cidade pode fazer alterações de acordo com a realidade local.

“É muito importante que toda a região de Curitiba esteja alinhada para a tomada da decisão mais correta para contermos a disseminação do coronavírus”, afirmou o prefeito de Almirante Tamandaré, Gerson Colodel, que é presidente do Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (Comesp).

A reunião do Fórum Metropolitano de Combate à Covid ocorreu após a prefeitura de Curitiba editar um novo decreto que colocou a cidade sob bandeira amarela após ter ficado 61 dias sob bandeira laranja.

A partir desta quinta-feira (28), mercados, shoppings e outros tipos de comércios voltam a funcionar aos domingos. Os bares, entretanto, seguem proibidos.