Curitiba e região ampliam programas de castração gratuita de pets

Curitiba e municípios da Região Metropolitana estão expandindo programas de castração gratuita de cães e gatos. O objetivo é controlar a população de animais de rua, evitar abandonos e promover a saúde pública. Somente em 2023, a capital paranaense já realizou 28,4 mil procedimentos gratuitos em pets.

De acordo com Edson Evaristo, diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o programa de Curitiba já realizou mais de 190 mil cirurgias desde 2017. O serviço é itinerante, com centros cirúrgicos móveis atendendo em parques, regionais e espaços públicos dos bairros.

Na Região Metropolitana, cidades como São José dos Pinhais, Colombo e Campo Largo também oferecem programas próprios ou participam de iniciativas estaduais como o CastraPet Paraná. As ações priorizam famílias de baixa renda, organizações da sociedade civil e protetores independentes.

Thiago Bonagura, secretário para o Desenvolvimento da Região Metropolitana, destaca a importância da integração entre os municípios: “Não adianta apenas a capital ter ações, os municípios vizinhos fazem parte desse esforço conjunto, por isso nossas ações são integradas e pautadas no diálogo”.

Além do controle populacional, a castração traz benefícios para a saúde dos animais. O procedimento reduz riscos de tumores e infecções em fêmeas e machos, previne comportamentos indesejados e tende a tornar os pets mais dóceis. As cirurgias são realizadas gratuitamente para moradores cadastrados, com prioridade para beneficiários de programas sociais e protetores de animais.