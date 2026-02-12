Curitiba é reconhecida pela ONU por avanços em restauração ambiental urbana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba recebeu o Certificado de Reconhecimento da Divisão de Mudança Climática do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) por seu progresso no projeto internacional Generation Restoration. A iniciativa, vinculada à Década das Nações Unidas sobre Restauração de Ecossistemas (2021-2030), destacou o compromisso da capital paranaense com espaços urbanos mais verdes, resilientes e sustentáveis.

O documento, assinado em 14 de janeiro de 2026 por Gulnara Roll, chefe da Unidade de Cidades do PNUMA, parabeniza Curitiba pelo significativo avanço e participação ativa na agenda global de restauração ecológica urbana. O reconhecimento considera o projeto piloto desenvolvido com apoio do PNUMA para mapear, mensurar e comercializar créditos de carbono gerados por iniciativas ambientais do município.

Entre as ações apresentadas estão a ampliação da arborização urbana, recuperação de ecossistemas naturais, fortalecimento das hortas comunitárias e Fazendas Urbanas, e aprimoramento do Sistema de Gestão de Risco Climático. Estudos técnicos indicam que a expansão da agricultura urbana e periurbana pode gerar impactos expressivos para Curitiba, como maior infiltração da água da chuva e regulação térmica em áreas densamente ocupadas.

O potencial de sequestro de carbono é estimado em 6,7% das emissões anuais da cidade, equivalente à retirada de cerca de 55 mil veículos movidos a gasolina de circulação durante um ano. Com a conclusão desta etapa, Curitiba reforça sua integração da agenda climática às políticas públicas e amplia seu reconhecimento internacional como referência em sustentabilidade urbana.