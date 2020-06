Neste domingo (14), a falta de água vai atingir Curitiba e mais outras cidades da região metropolitana: São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré e Araucária. De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná, o desabastecimento inicia às 16 horas deste domingo. O sistema deve voltar ao normal até terça-feira (16), por volta das 4 horas da madrugada.

**Lembrando que os bairros que aparecem repetidos na lista serão atingidos em diferentes áreas.

Cidades afetadas pelo rodízio deste domingo (14)

Curitiba

*Área do Recalque Salgado Filho do Reservatório Iguaçu: Uberaba, Cajuru.

* Área da Gravidade do Reservatório Corte Branco: Guabirotuba, Uberaba, Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Cajuru: Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Cajuru: Agua Verde, Batel, Centro, Rebouças.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Bacacheri: Barrerinha, Ahú, Boa Vista, São Lourenço.

*Área do Recalque do Booster Santa Efigênia: Barrerinha, Cachoeira, Abranches.

*Área da Gravidade do Reservatório Santa Cândida: Sta.Cândida, Tingui, Bacacheri, Atuba.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Cândida: Barrerinha, Boa Vista, Sta.Cândida.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Santa Felicidade: Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade.

*Área da Gravidade do Reservatório Portão: Água Verde, Guaira, Fanny, Lindoia, Novo Mundo, Capão Raso.

*Área do Reservatório Ceasa: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado.

*Área do Recalque do Reservatório Parolin: Água Verde, Guaíra, Parolin, Prado Velho, Rebouças.

*Área do Recalque do Reservatório Campo do Santana: Campo de Santana, Caximba, Tatuquara.

São José dos Pinhais

*Cidade Jardim, partes do Quississana; Costeira; Muricy.

*Área do Recalque do Reservatório Cotia: Cachoeira,Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotia.

Piraquara

*Área da Gravidade do Reservatório Guarituba Redondo: Planta Pontoni, Planta Ricardo Vagner, Jardim Alterosa, Jardim Itiberê, Jardim Dos Eucaliptos, Bosque Centenário, Planta Guarituba, Bosque Tarumã, Vila Izabel, Vila Palmas, Vila Dirce, Vila Pedro Alcântara, Jardim Florença e Planta São Mateus.

*Área da Gravidade do Reservatório Piraquara: Vila Santa Helena, Jardim Àguas Claras, Jardim Dos Estados, Jardim Veneza, Vila Osternak, Jardim Mirte, Jardim das Laranjeiras, Vila Remo, Jardim Olinda, Jardim Santa Maria, Planta Rita de Cássia e Jardim Dos Estados, Vila Izabel, São Cristóvão, Vila Marumby, Vila Juliana, Jardim Bom Jesus, Jardim Sta.Mônica, Vila Dalila, Jardim Esmeralda, Jardim Primavera, Ipanema.

*Área do Recalque do Reservatório Piraquara: Capoeira dos Dinos, Vila Fuck, Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Vila Franca, São Cristóvão, Vila Juliana, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Maria, Planta São Tiago, Vila Santa Helena e Planta Deodoro.

Almirante Tamandaré

*Solar Tanguá, Nossa Sra. do Pilar, Tanguá.

*Pq. São Jorge, Jardim Gramado, Jardim Josiane, Vila Ajambi, Jardim Roma, Vila Edwirges, Jardim Arco Iris, Planto Sto Antonio, Jardim São Venâncio.

Araucária

*Área da Gravidade do Reservatório Costeira: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

Colombo

*Área da válvula José Beira Silva: Arruda, Santa Tereza.

*Área da válvula José Leal Fontoura: Centro, Jardim Florença, Gabirobal.

*Área do Booster Uvaranal: Uvaranal, Sapopema.

*Área do Booster Colombo Centro: Centro (parcial).