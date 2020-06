Bairros de Curitiba e região novamente passarão pelo rodízio de água por causa da mais forte estiagem que atingiu a região nos 100 anos. As chuvas dos últimos dias levaram a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) a suspender o rodízio em alguns bairros de Fazenda Rio Grande e de São José dos Pinhais.

Desta vez serão atingidos bairros de Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Almirante Tamandaré e Colombo.

Com exceção de Colombo, O rodízio acontece entre 16h do dia 11 e a normalização está prevista para às 4h do dia 13.

**Lembrando que os bairros que aparecem repetidos na lista serão atingidos em diferentes áreas.

Cidades afetadas pelo rodízio desta quinta-feira (11)

Curitiba

*Área do Recalque do Reservatório Corte Branco: Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba.

*Área do Recalque do Reservatório Tarumã: Tarumã e Capão da Imbuia.

*Área do Recalque do Reservatório São Francisco: Centro, Mercês, São Francisco.

*Área da Gravidade do Reservatório Bacacheri: Bacacheri, Boa Vista.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Bacacheri): Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Civico, Sta.Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê.

*Área da Gravidade do Reservatório Mercês): Abranches, Bigorrilho, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João.

*Área da Gravidade do Reservatório Campo Comprido: Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê.

*Área da Gravidade do Reservatório da ETA Passaúna: Cidade Industrial, Fazendinha.

*Área do Recalque do Reservatório Xaxim: Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim.

*Início às 16h do dia 11 e normalização prevista para às 4h do dia 13.

Pinhais

*Área da Gravidade do Reservatório Jacob Macanhan: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vila Amélia 2.

*Área do Recalque do Reservatório Vila Amélia: Esperança, Rural, Vila Amélia 1 e 2.

*Início às 16h do dia 11 e normalização prevista para às 4h do dia 13.

São José dos Pinhais

*Parte do Roseira de S. Sebastião, Jurema, Borda do Campo

*Área do Recalque do Reservatório Cotia: Contenda; Francisco Kuzman.

*Início às 16h do dia 11 e normalização prevista para às 4h do dia 13.

Tijucas do Sul

*Área do Reservatório Rincão: Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campo Alto

*Início às 16h do dia 11 e normalização prevista para às 4h do dia 13.

Almirante Tamandaré

*Vila Sta. Terezinha, Jardim Colonial, Jardim São Domingos, Vila Rachel, Recantos dos Papagaios, Parte Alta Paraiso, Jardim Planalto, Jardim Valença Jardim Central, Mato Dentro, Jardim Dona Belezária, Cinthia Mara, Boixininga, Vila Pacotuba, Jardim Bela Vista, Planta Maria Carla, Planta Mosacal.

*Início às 16h do dia 11 e normalização prevista para às 4h do dia 13.

Colombo

*Área da válvula José Beira Silva: Arruda, Santa Tereza

*Área da válvula José Leal Fontoura: Centro, Jardim Florença, Gabirobal.

*Área do Booster Uvaranal: Uvaranal, Sapopema.

*Área do Booster Colombo Centro: Centro (parcial).

*Em Colombo, o início será às 16h do dia 11 e normalização prevista para às 14h do dia 12.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

