Curitiba, Litoral e grande parte do Paraná estão em alerta amarelo de temporal e de ventos costeiros, nesta terça-feira (25), segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O nível de cor amarela prevê chuva de até 30 milímetros por hora e ventos de 60 km/h.

Segundo o Simepar, a capital vai apresentar tempo nublado pela manhã e com temperatura acima de 20 graus. No período da tarde, a chuva chegará com tudo.

Litoral

Com o alerta amarelo, o Litoral do Estado não vai apresentar boas condições de navegação, por isso, a recomendação é ter cuidado com o mar. A chuva deve chegar às praias já no fim desta manhã. A atenção vai ser redobrada na subida dasSerra aos motoristas que estiverem retornando para Curitiba.

Interior

Várias regiões do Estado também terão chuva durante grande parte do dia. Em Londrina, no Norte do Paraná, a máxima chega a 27 graus, mas o guarda-chuva vai ser necessário no período da tarde.