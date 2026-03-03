Curitiba e Ipardes firmam parceria para análise de dados econômicos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) assinaram um Termo de Cooperação Técnica para levantamento e análise de dados econômicos e sociais do município. O acordo, que não prevê transferência de recursos financeiros, tem vigência até 31 de dezembro de 2026, com possibilidade de prorrogação.

Pela parceria, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI) fornecerá dados sobre a economia e população de Curitiba, enquanto o Ipardes realizará o levantamento, análise e sistematização das estatísticas. O instituto também calculará os impactos econômicos na Região Metropolitana de Curitiba.

As entregas ocorrerão periodicamente, com relatórios parciais ao longo do ano e um documento final ao término do convênio. Os resultados serão apresentados pelas equipes técnicas, visando ampliar a transparência e a base de conhecimento sobre o desenvolvimento econômico local.

A iniciativa busca qualificar as políticas públicas com base em dados confiáveis e atualizados. O uso estratégico de indicadores permitirá avaliar com maior precisão os efeitos das ações municipais na economia local, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos recursos públicos.

A parceria também prevê o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, garantindo segurança no tratamento das informações compartilhadas. Com essa cooperação, Curitiba reforça seu compromisso com uma gestão orientada por evidências, transparência e planejamento de longo prazo.