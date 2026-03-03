Curitiba é finalista do iF Design Award com projeto sustentável no Tatuquara

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba é finalista do iF Design Award 2026, uma das mais importantes premiações internacionais de design e inovação, com o projeto do Restaurante Popular Sustentável e da Fazenda Urbana do Tatuquara. O resultado final será anunciado em 27 de abril, durante cerimônia em Berlim, na Alemanha.

A iniciativa curitibana avançou até a etapa decisiva do júri internacional, que avaliou mais de 10 mil projetos inscritos por 68 nações. Criado em 1954, o prêmio é considerado um dos principais selos globais de excelência em design, reconhecendo soluções que unem inovação, impacto social e qualidade técnica.

O projeto reúne, em um mesmo território, produção de alimentos, conservação de abelhas, uso de energias renováveis, educação ambiental, inclusão social e acesso à alimentação de qualidade. O modelo conecta o Restaurante Popular Sustentável à Fazenda Urbana, promovendo um ciclo que alia produção, formação e distribuição de alimentos saudáveis à população.

A classificação como finalista já representa uma conquista significativa para a cidade. O projeto demonstra a possibilidade de unir combate à insegurança alimentar, sustentabilidade e inovação em uma única iniciativa, com qualidade técnica e impacto social reconhecidos internacionalmente.