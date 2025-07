Curitiba é a 3ª capital com mais traições do Brasil, diz ranking app de encontro

Curitiba conquistou um lugar nada discreto em um ranking nacional: é a terceira capital do Brasil onde as pessoas mais traem seus parceiros. A revelação é do aplicativo Ashley Madison, uma plataforma voltada para quem busca “encontros discretos”.

O levantamento foi feito com base nas novas inscrições de usuários em junho de 2025 e colocou Curitiba atrás apenas de Florianópolis (1º) e Porto Alegre (2º) — as três capitais do Sul, aliás, lideram a lista da infidelidade no país. Em 2013, Curitiba estava entre as cinco cidades com mais pessoas traindo.

Especializado em relações extraconjugais — ou “conexões não monogâmicas”, como define a própria empresa — o aplicativo identificou as 15 cidades brasileiras com maior procura por esse tipo de encontro. E Curitiba mostrou que, mesmo com fama de reservada, tem muita gente se aventurando fora do relacionamento oficial.

Consultora da plataforma, Tammy Nelson, que se apresenta como especialista em relacionamentos e sexo, explica que “com a chegada do inverno, as pessoas tendem a sentir uma necessidade maior de companhia e de um tipo diferente de conforto”.

Ela ressalta, porém, que isso não necessariamente indica um problema no relacionamento principal. Em vez disso, o fato refletiria “um desejo natural das pessoas de buscar afeto, conexão e intimidade com novas pessoas”.

Ranking da traição no Brasil

1 – Florianópolis (SC)

2 – Porto Alegre (RS)

3 – Curitiba (PR)

4 – Joinville (SC)

5 – Contagem (MG)

6 – Ribeirão Preto (SP)

7 – Sorocaba (SP)

8 – Londrina (PR)

9 – São José dos Campos (SP)

10 – Osasco (SP)

11 – Guarulhos (SP)

12 – Cuiabá (MT)

13 – Uberlândia (MG)

14 – Natal (RN)

15 – Manaus (AM)

Reviravolta no Ranking

Em comparação com o ranking do ano passado, houve mudanças expressivas. Após dois anos consecutivos no topo, Brasília sumiu do ranking das 15 primeiras de 2025. Além da capital federal, sumiram do ranking Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, Campo Grande, Rio de Janeiro, João Pessoa, Recife, Fortaleza, Maceió, Salvador e São Luís.

Já Florianópolis apareceu pela primeira vez no ranking – e logo no primeiro lugar. Curitiba e Porto Alegre trocaram de posição em relação ao ano anterior, enquanto Guarulhos (11º) e Natal (14º) foram as únicas cidades que mantiveram exatamente a mesma colocação da última edição.

Em comparação com 2024, dez cidades entraram para o ranking. Além de Florianópolis, debutaram Joinville (4º), Contagem (5º), Ribeirão Preto (6º), Sorocaba (7º), Londrina (8º), São José dos Campos (9º), Osasco (10º), Cuiabá (12º) e Uberlândia (13º).

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉