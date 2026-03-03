Curitiba distribuirá 10 mil mudas de árvores em festas de aniversário da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba vai distribuir 10 mil mudas de árvores para a população durante as festas de comemoração dos 333 anos da cidade. As entregas serão realizadas em todas as regionais, com 1.000 mudas disponíveis em cada local, aos sábados às 11h. A última distribuição acontecerá no domingo, 29 de março, data do aniversário de Curitiba, na Avenida Luiz Xavier, no Centro.

A ação faz parte do programa Meio Milhão de Árvores, que tem como meta plantar 500 mil árvores na cidade até 2028. Desde janeiro de 2026, já foram realizados 189 mil novos plantios em Curitiba. Para receber uma muda, os moradores devem apresentar documento de identificação e comprovante de residência.

Benefícios ambientais e regras para plantio

A ampliação da infraestrutura verde na cidade traz diversos benefícios, como equilíbrio térmico e sequestro de gases do efeito estufa. O programa também integra as estratégias do Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima).

É importante ressaltar que o plantio de árvores em vias públicas de Curitiba precisa ser avaliado e autorizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A escolha das espécies deve seguir normas definidas pelo Departamento de Arborização e Produção Vegetal para evitar problemas em calçadas e sinalização viária. Moradores que desejarem plantar árvores em áreas públicas devem fazer a solicitação pela Central 156.