Sustentabilidade

Curitiba cria sistema digital para monitorar plantio de árvores na cidade

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 17/12/25 09h02
Nova ferramenta vai ajudar no controle da doação de mudas de árvores em Curitiba. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) concluíram o desenvolvimento de uma ferramenta digital para cadastrar e monitorar o plantio de árvores feito por moradores na cidade. O novo sistema unifica a base de dados e automatiza o cadastro de doações de mudas, permitindo um melhor controle das áreas verdes.

A partir de 2026, o cadastro será realizado por meio de um formulário digital, conectando as informações em tempo real a um painel de monitoramento. Isso permitirá acompanhar a distribuição das espécies no território urbano, complementando o sistema de gestão de arborização já existente.

Segundo Cátia Regina Augustin, engenheira ambiental da SMMA, a nova funcionalidade garantirá uma gestão mais eficiente da política pública e o monitoramento de resultados como concentração de espécies e equilíbrio da biodiversidade. O projeto está alinhado ao Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Curitiba e ao Plano de Governo 2025-2028.

A próxima etapa será a capacitação dos servidores das administrações regionais para controle dos registros durante os mutirões de doação. Para os cidadãos, o processo será agilizado, substituindo o preenchimento manual em formulários de papel. A base atual de 160 mil mudas doadas em 2025 também será incorporada à plataforma.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.