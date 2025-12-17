Curitiba cria sistema digital para monitorar plantio de árvores na cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) concluíram o desenvolvimento de uma ferramenta digital para cadastrar e monitorar o plantio de árvores feito por moradores na cidade. O novo sistema unifica a base de dados e automatiza o cadastro de doações de mudas, permitindo um melhor controle das áreas verdes.

A partir de 2026, o cadastro será realizado por meio de um formulário digital, conectando as informações em tempo real a um painel de monitoramento. Isso permitirá acompanhar a distribuição das espécies no território urbano, complementando o sistema de gestão de arborização já existente.

Segundo Cátia Regina Augustin, engenheira ambiental da SMMA, a nova funcionalidade garantirá uma gestão mais eficiente da política pública e o monitoramento de resultados como concentração de espécies e equilíbrio da biodiversidade. O projeto está alinhado ao Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Curitiba e ao Plano de Governo 2025-2028.

A próxima etapa será a capacitação dos servidores das administrações regionais para controle dos registros durante os mutirões de doação. Para os cidadãos, o processo será agilizado, substituindo o preenchimento manual em formulários de papel. A base atual de 160 mil mudas doadas em 2025 também será incorporada à plataforma.