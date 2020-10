Mais seis pessoas morreram e outras 260 testaram positivo para novo coronavírus em Curitiba, segundo o boletim epidemiológico municipal divulgado nesta terça-feira (13). As vítimas eram quatro homens e duas mulheres, que tinham entre 46 e 89 anos, estavam internadas e possuíam fatores de risco para complicações pela covid-19. Das novas mortes, duas aconteceram nas últimas 48 horas e as demais, em datas anteriores, que não foram informadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Com os novos registros da pandemia, Curitiba chega à soma de 1.385 óbitos e 47.771 infectados, desde março de 2020. Entre os pacientes com diagnóstico confirmado de infecção por coronavírus, 3.223 continuam em fase ativa e de transmissão do Sars-Cov-2, mas 43.163 pessoas não têm mais sintomas e estão recuperadas.

UTIs do SUS

Nos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) de Curitiba, a taxa de ocupação nos 319 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) exclusivos para covid-19 é de 71% nesta terça-feira. Mas há, segundo a prefeitura, 93 leitos de UTI livres, que podem receber pacientes com coronavírus ou com síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

