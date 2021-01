Nesta quarta-feira (27), Curitiba registrou mais 403 casos e 11 óbitos de covid-19, de acordo com informações do boletim da Secretaria Municipal de Saúde. Aos poucos, as novas infecções estão diminuindo, o que reflete na queda de casos ativos da doença. Nesta quarta-feira, 6.539 pessoas seguem com o vírus ativo e seguem com potencial de transmitir a covid-19.

Todos os 11 novos óbitos registrados ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são cinco homens e seis mulheres, com idades entre 54 e 93 anos. Todos tinham fatores de risco para a doença. Até agora são 2.585 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos, Curitiba tem ao todo 126.493 casos positivos de covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 117.369 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Nesta quarta-feira (27), a taxa de ocupação dos 371 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 85%. No momento restam 56 leitos livres.

Números da covid-19 em 27 de janeiro

403 novos casos confirmados

11 novos óbitos (11 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 126.493

Casos ativos – 6.539

Recuperados – 117.369

Óbitos – 2.585