Sem divulgar novos dados sobre a pandemia no último domingo (27), Curitiba atualizou o número de casos e mortes provocados pelo novo coronavírus nesta segunda-feira (28). De acordo com o novo boletim epidemiológico, mais 11 mortes e 352 ocorrências de covid-19 foram registradas na capital nos últimos dois dias. Com isso, a cidade atingiu o total de 43.495 casos confirmados e 1.266 óbitos pela doença, contabilizados desde 11 de março.

As 11 novas vítimas da covid-19, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são seis homens e cinco mulheres, que tinham entre 39 e 93 anos. Cinco delas faleceram nas últimas 48 horas e os demais óbitos, ocorreram nos dias 25 e 26 de setembro.

Em Curitiba, entre as pessoas que testaram positivo para covid-19, 3.839 seguem na fase ativa e de potencial transmissão do vírus Sars-CoV-2. Mas, 38.390 pacientes já estão sem sintomas há mais de três dias, livres dos isolamento social de 14 dias e são considerados recuperados. Na capital, outros 663 casos suspeitos aguardam o resultado dos exames laboratoriais.

Nas UTIs

A taxa de ocupação nos 334 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para covid-19 de Curitiba é de 78% nesta segunda-feira. Segundo a prefeitura, há hoje, 73 leitos de UTI do SUS livres nos hospitais, que podem atender pacientes com coronavírus ou com quadros de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

