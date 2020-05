O número de pessoas que testaram positivo para novo coronavírus chegou a 673 em Curitiba, com o acréscimo de 15 novos casos nas últimas 24 horas. Com a morte de uma idosa de 80 anos – que tinha hipertensão e cardiopatia – ocorrida na última madrugada, o total de óbitos também subiu, agora a capital paranaense registra 27 mortes por covid-19. Mas de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado na tarde desta quarta-feira (6), a quantidade de pacientes que já superou a doença também cresceu, totalizando 495 pessoas recuperadas.

Atualmente, de acordo com o boletim, 58 pessoas estão internadas em hospitais de Curitiba com covid-19, 27 delas em unidades de terapia intensiva (UTI) e oito em estado mais grave, que contam com o auxílio de ventilação mecânica para respirar.

Na capital, 1.451 casos já foram descartados e outras 225 suspeitas são investigadas pelas autoridades de saúde. Além dos 27 óbitos por novo coronavírus confirmados até agora, 147 mortes também foram analisadas, destas 144 foram descartadas e três ainda aguardam os resultados dos exames laboratoriais.

Números da covid-19 em Curitiba

673 casos confirmados

27 óbitos por covid-19

495 pacientes liberados do isolamento

1.451 casos descartados

225 casos em investigação

Mais de 100 mortes no Paraná

Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Paraná, divulgado nesta quarta-feira (6), o estado tem 40 novos casos e mais dois óbitos. No total, o Paraná registra agora 1.627 casos confirmados e 101 mortes por novo coronavírus. 1.086 pacientes já estão recuperados.

As duas novas mortes são de pessoas que estavam internadas. Um morador de Uraí, de 84 anos, que morreu no dia 4 de abril, em Brasília. O outro óbito foi de uma mulher de Londrina, de 75 anos. Ela faleceu na última terça-feira (5).

Os novos casos confirmados são de: Alvorada do Sul (1), Amaporã (1), Campina Grande do Sul (1), Colombo (1), Cruzeiro do Sul (1), Curitiba (9), Faxinal (1), Fazenda Rio Grande (1), Foz do Iguaçu (1), Goioerê (1), Guarapuava (1), Itaperuçu (1), Londrina (3), Marialva (1), Maringá (1), Mariópolis (1), Paraíso do Norte (1), Paranavaí (3), Piraquara (1), Rio Branco do Sul (1), Santa Isabel do Ivaí (2), Santa Terezinha de Itaipu (1), Santo Antônio do Caiuá (3), Sarandi (1) e Uraí (1).

No total 139 cidades paranaenses têm casos confirmados da Covid-19 e 41 registram mortes pela doença.

Casos no Brasil

