A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou neste domingo (13) mais 14 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Com os novos dados, Curitiba chega a 1.957 mortes pela covid-19. O número de óbitos do boletim de Curitiba é maior que o do boletim estadual (11) neste domingo, por conta do intervalo de tempo na atualização dos dados.

As novas vítimas são 10 homens e 4 mulheres, com idades entre 40 e 93 anos. Todos os óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

O boletim mostra, ainda, mais 913 casos do novo coronavírus em moradores da cidade. Até agora, 96.220 pessoas testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, das quais 80.751 pessoas estão liberadas do isolamento e sem sintomas da covid-19.

Já o total de casos ativos na cidade é de 13.512. Esse é o número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Neste domingo (13), a taxa de ocupação das UTIs do SUS exclusivas para covid-19 é de 90%. Todos os pacientes que deram entrada no internamento com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados de covid-19. Há 38 leitos de UTI do SUS livres em hospitais de Curitiba.