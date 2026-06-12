Ciclone e frente fria trazem chuva intensa e alerta de tempestade para Curitiba

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, a manhã segue sob o impacto de muita chuva e os termômetros registram marcas amenas, com temperatura mínima de 10°C e máxima que não deve passar dos 17°C. O acumulado de chuva previsto para a capital é de 6,2 mm.

Alerta de temporal – perigo potencial

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de tempestade com alerta amarelo, que indica grau de severidade de perigo potencial. O alerta é válido de 00h00min até as 23h59min desta sexta-feira. Os riscos potenciais associados ao aviso incluem chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos com rajadas entre 40 e 60 km/h, além de queda de granizo. Há baixo risco para corte de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e estragos em plantações.

Previsão do tempo para o Paraná tem muita chuva

No interior do estado, o cenário também exige atenção após um início de dia turbulento. De acordo com a meteorologista Bianca de Angelo, a madrugada desta sexta-feira foi marcada por chuva intensa e ocorrência de tempestades em diversas regiões do Paraná, com maior concentração dos eventos na metade norte do estado. No momento, observa-se uma redução gradual da intensidade e da severidade das instabilidades.

Entre os acumulados de chuva registrados pelas estações meteorológicas no período entre 00h e 05h da manhã, os principais destaques foram os volumes observados nos municípios de Cândido de Abreu, com 43,4 mm, Mauá da Serra, com 38,4 mm, e Ponta Grossa, com 36,6 mm.

Previsão do tempo para o fim de semana: frio e volta do sol

O fim de semana começará com uma mudança no cenário meteorológico em todo o estado após a passagem da frente fria. Segundo dados do Simepar, o sábado (13/06), vai amanhecer com temperaturas baixas no Paraná, acompanhado pela presença de nuvens baixas e de nevoeiros em vários setores.

O declínio térmico será sentido com maior intensidade na metade sul paranaense, região onde as temperaturas mínimas devem ficar abaixo dos 10°C em praticamente todas as localidades. Apesar do resfriamento rigoroso nas primeiras horas do dia, o Simepar descarta a possibilidade de geadas.

Ainda durante a manhã de sábado, o sol volta a aparecer no estado. Mesmo com a presença do sol, a massa de ar frio impede que as temperaturas subam acentuadamente durante o dia, mantendo os termômetros ligeiramente acima dos 20°C apenas na faixa norte paranaense.

O potencial para chuva fica bastante restrito no sábado. Há apenas uma pequena chance de chuva isolada no Noroeste durante o período da tarde. A partir do anoitecer, o ar frio ganha um novo impulso e as temperaturas voltam a despencar em todas as regiões.