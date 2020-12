Com mais 1.012 novos casos de covid-19 e mais 23 óbitos provocados pela doença, Curitiba chega a marca de 100.482 registros positivos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde nesta quinta-feira (17), 12.392 pessoas seguem com o vírus ativo da doença.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Vacina da UFPR contra covid-19 produz mais anticorpos que a da Oxford em estudo; Entenda!

O novo boletim apontou que 15 dos 23 novos óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. As novas vítimas são nove homens e 14 mulheres, com idades entre 57 e 93 anos. Todos apresentavam algum fator de risco para complicações da covid-19.

No total, 2.029 pessoas morreram em consequência da doença em Curitiba. A taxa de ocupação de leitos exclusivos para covid-19 da rede SUS em Curitiba segue em 87% nesta quinta-feira. No final da tarde restavam 48 leitos livres.

Números totais

Confirmados – 100.482

Casos Ativos – 12.392

Recuperados – 86.061

Óbitos – 2.029