Com mais 591 de seus habitantes infectados, Curitiba ultrapassou nesta segunda-feira (13) a marca de 10 mil casos de novo coronavírus, com exatos 10.440 resultados positivos de covid-19. Na cidade, 14 novas mortes também foram confirmadas, o que faz com que Curitiba contabilize 267 óbitos, desde o dia 11 de março. Ao todo, 519 pessoas estão internadas em hospitais públicos e particulares da capital paranaense, 221 delas em leitos de UTI.

publicidade

LEIA MAIS – Dono do Bar do Torto se acorrenta à agência da Caixa após não ter crédito liberado

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 4.389 moradores de Curitiba estão atualmente na fase ativa da doença, naquela em que podem transmitir o vírus Sars-CoV-2. Mas felizmente, 5.784 pacientes já estão sem sintomas, recuperados da covid-19 e livres do isolamento obrigatório de 14 dias. Além destes casos, outras 583 suspeitas da doença ainda são investigadas na cidade.

Vítimas da covid-19

Mais oito homens e seis mulheres perderam suas vidas para a covid-19. As vítimas tinham entre 40 e 98 anos de idade e estavam internadas em hospitais da capital. Entre elas, apenas um homem de 42 anos não possuía fatores de risco ou doenças crônicas.

LEIA AINDA – Com covid-19, médico é internado em UTI que ele mesmo lutou para criar

publicidade

A SMS informa que das 14 mortes, 11 aconteceram no último domingo (12) e três ocorreram já nesta segunda-feira (13). A pasta ainda divulgou que além dos 267 óbitos confirmados até o momento, dois ainda aguardam o resultado dos exames para covid-19.

Ocupação nas UTI

Nesta segunda-feira, 91% dos leitos das unidades de terapia intensiva (UTI) da rede pública exclusivos para covid-19 estão ocupados em Curitiba. Ao todo, com a ativação de novos hospitais, a capital conta hoje com 303 leitos de UTI para tratar pessoas infectadas ou com suspeita de infecção por novo coronavírus.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sandra Mara Mathias. Posted by Prefeitura de Curitiba on Monday, July 13, 2020

Infográfico…

Coronavírus no Brasil

Infográfico…

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?