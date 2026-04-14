Curitiba celebra Dia Municipal do Futebol Amador com homenagens

Curitiba celebrou nesta terça-feira (14) o Dia Municipal do Futebol Amador com um encontro no Palácio Solar 29 de Março. O evento reuniu dirigentes, jogadores e jornalistas ligados ao futebol comunitário da capital paranaense. A data foi instituída pela Lei nº 16.293/2024 para valorizar a tradição e o papel social dos clubes amadores nos bairros da cidade.

O prefeito em exercício, Leonidas Dias, autor da lei quando era vereador, recebeu os representantes dos 33 clubes amadores filiados em Curitiba. Ele destacou sua ligação pessoal com a modalidade e a importância de promover o encontro anualmente. O secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Hideo Garcia, ex-atleta amador, ressaltou que a Suburbana é a competição mais organizada do país no segmento.

O Campeonato Amador de Curitiba, conhecido como Suburbana, é realizado desde 1941 e organizado pela Federação Paranaense de Futebol. Considerado um dos torneios mais tradicionais do Brasil, reúne grande público e é referência nacional no futebol comunitário. Os clubes estão distribuídos nas dez regionais da cidade, reforçando a capilaridade da modalidade.

A escolha da data de 14 de abril faz referência à primeira partida de futebol realizada no Brasil, em 1895. O presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Curi Filho, agradeceu a parceria com o município e destacou que o futebol amador envolve milhares de pessoas na capital.