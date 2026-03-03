Curitiba celebra 333 anos com shows, teatro e arte em toda a cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba se prepara para celebrar seus 333 anos em março com uma extensa programação cultural que inclui shows, peças teatrais, instalações artísticas e eventos em patrimônios históricos. As festividades ocorrerão em diversos pontos da cidade, do centro aos bairros, ocupando palcos, ruas, praças, teatros e parques.

Um dos destaques será o show da banda Jovem Dionísio na Praça Osório, no dia 20 de março às 20h. A apresentação na Boca Maldita, no Calçadão da Rua XV de Novembro, marcará a abertura da nova turnê do grupo.

A descentralização cultural é uma das marcas das comemorações. Aos sábados (7, 14 e 21 de março), os palcos Curitiba 333 Anos levarão shows e apresentações às Ruas da Cidadania de várias regionais, além do Parque Bacacheri e da Praça Soldado Wagner Sampaio, no Tatuquara. O público poderá apreciar apresentações de forró, MPB, sertanejo raiz, jazz, samba e grupos infantis.

No Centro Histórico, está prevista a assinatura da ordem de serviço para o início das obras de restauro do complexo cultural Solar do Barão. O Cine Passeio voltará a exibir a cerimônia de premiação do Oscar projetada na fachada, no dia 15 de março.

O Teatro Novelas Curitibanas receberá o espetáculo ‘Que Fim Levou o Vampiro de Curitiba?’, em homenagem ao escritor Dalton Trevisan, de 18 a 29 de março. Já o Memorial de Curitiba abrirá a temporada de espetáculos do Pavilhão Étnico no dia 15.

Novas instalações artísticas serão inauguradas, incluindo um painel de mosaico na Praça do Japão e uma escultura em homenagem ao ex-prefeito Jaime Lerner no calçadão da Rua XV de Novembro. A Camerata Antiqua de Curitiba abrirá sua temporada 2026 no dia 27 de março na Capela Santa Maria.

O ponto alto das celebrações será o Domingo no Centro especial, no dia do aniversário (29 de março), com shows de atrações nacionais e programação estendida. O Festival de Curitiba encerrará o mês festivo, com abertura prevista para 30 de março na Pedreira Paulo Leminski.