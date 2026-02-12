Apoio operacional

Curitiba cede ambulâncias para Contenda e Pontal do Paraná por 12 meses

A Prefeitura de Curitiba entregou nesta quinta-feira (12/2) duas ambulâncias de suporte básico da frota reserva do SAMU para os municípios de Contenda, na Região Metropolitana, e Pontal do Paraná, no Litoral. Os veículos poderão ser utilizados por 12 meses, prazo renovável por igual período, conforme termo de cessão de uso assinado.

As ambulâncias são modelos Renault Master L2, ano 2024/2025, avaliadas em aproximadamente R$ 288 mil cada. A cessão visa apoiar o atendimento de urgência e emergência nessas cidades, especialmente durante períodos de maior demanda como o verão e carnaval.

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudisney Gimenes Filho, destacou que a população local de 35 mil habitantes pode chegar a 300 mil durante a temporada de verão, sobrecarregando o sistema de saúde. Já o vice-prefeito de Contenda, Ary Alberti Neto, afirmou que a ambulância beneficiará toda a região metropolitana.

A secretária municipal da Saúde de Curitiba, Tatiane Filipak, explicou que o apoio é possível porque a capital mantém a frota do SAMU renovada e com veículos reserva. Em 2024 e 2025, Curitiba recebeu 44 novas ambulâncias do Ministério da Saúde e do governo estadual.

