Curitiba capital da cultura? Pesquisa revela hábitos culturais

Curitiba reafirma sua posição de destaque no cenário cultural brasileiro, segundo revela a pesquisa “Cultura nas Capitais“. O estudo inédito, conduzido pela consultoria JLeiva, analisou os hábitos culturais da população entre 2017 e 2024, e foi apresentado nesta quinta-feira (06) na Capela Santa Maria.

A capital paranaense se mantém acima da média nacional em 11 das 14 atividades culturais pesquisadas. João Leiva, responsável pelo levantamento, enfatiza: “Curitiba tem índices de acesso à cultura maiores do que a média nacional, em praticamente todas as atividades”.

Leitura lidera preferências culturais dos curitibanos

A leitura se destaca como a atividade cultural mais praticada pelos curitibanos em casa, com 68% dos entrevistados afirmando ter lido pelo menos um livro no último ano. Os jogos eletrônicos aparecem em segundo lugar, com 57% de adeptos.

No âmbito musical, o sertanejo lidera as preferências (47%), seguido pelo rock (30%) e MPB (23%). Um dado surpreendente é que 11% dos entrevistados frequentaram concertos de música erudita no último ano.

Marino Galvão Júnior, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, atribui esse interesse à Oficina de Música: “Pode ser um reflexo da Oficina de Música como grande fomentador desse gênero e de formação de plateia no campo da música erudita”.

Shows musicais em ascensão na capital paranaense

Um dos destaques da pesquisa é o aumento na frequência a shows musicais, que passou de 38% em 2017 para 40% em 2024. Galvão Júnior associa esse crescimento à redução do Imposto Sobre Serviços (ISS) de 5% para 2%: “Não tenho dúvidas de que o número reflete diretamente a política de atração de grandes eventos para a cidade”.

Luciana Pereira Casagrande, secretária de Estado da Cultura, ressalta a retomada cultural pós-pandemia: “Depois da pandemia, que fomos a praticamente zero de atividades externas, eu sinto que estamos num momento muito grande de retomada cultural”.

Festas populares e espaços culturais

A pesquisa também revelou a popularidade das festas juninas, com 68% dos curitibanos participando no último ano. O carnaval também tem seu espaço, com 33% frequentando blocos e 32% assistindo a desfiles.

O Museu Oscar Niemeyer se consolida como o espaço cultural mais visitado da cidade, mencionado por 48% dos entrevistados.

Esta pesquisa não apenas confirma Curitiba como um polo cultural vibrante, mas também destaca a diversidade e o engajamento dos curitibanos em atividades culturais, reforçando a importância de políticas públicas e investimentos contínuos no setor.