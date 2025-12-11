Curitiba cancela programação natalina devido a condições climáticas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba anunciou o cancelamento da programação natalina prevista para quarta-feira (10/12) devido à instabilidade das condições climáticas na cidade. A decisão foi tomada visando garantir a segurança dos artistas e do público que participariam dos eventos.

Segundo informações da administração municipal, apesar da diminuição na força dos ventos, as autoridades permanecem atentas para assegurar que todas as atividades ocorram de forma segura. A programação do chamado ‘Maior Natal do Brasil’ será retomada normalmente a partir de quinta-feira (11/12).

A Prefeitura não divulgou detalhes sobre quais eventos específicos foram afetados pelo cancelamento. Recomenda-se que os interessados em participar das atividades natalinas nos próximos dias fiquem atentos aos canais oficiais de comunicação da cidade para obter informações atualizadas sobre a programação.