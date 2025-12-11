Natal de Curitiba 2025

Curitiba cancela programação natalina devido a condições climáticas

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 11/12/25 09h01

A Prefeitura de Curitiba anunciou o cancelamento da programação natalina prevista para quarta-feira (10/12) devido à instabilidade das condições climáticas na cidade. A decisão foi tomada visando garantir a segurança dos artistas e do público que participariam dos eventos.

Segundo informações da administração municipal, apesar da diminuição na força dos ventos, as autoridades permanecem atentas para assegurar que todas as atividades ocorram de forma segura. A programação do chamado ‘Maior Natal do Brasil’ será retomada normalmente a partir de quinta-feira (11/12).

A Prefeitura não divulgou detalhes sobre quais eventos específicos foram afetados pelo cancelamento. Recomenda-se que os interessados em participar das atividades natalinas nos próximos dias fiquem atentos aos canais oficiais de comunicação da cidade para obter informações atualizadas sobre a programação.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.