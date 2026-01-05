Curitiba avança em projetos de infraestrutura financiados internacionalmente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os projetos de infraestrutura, mobilidade urbana e urbanismo de Curitiba financiados por organismos internacionais tiveram grande avanço em 2025. A Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento (Utag) da Prefeitura é responsável pela gestão desses projetos, que incluem o Novo Inter 2, o BRT Leste/Oeste e o programa de urbanização Bairro Novo do Caximba.

O Novo Inter 2, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), tem valor total de US$ 133,4 milhões. Já o BRT Leste/Oeste, financiado pelo New Development Bank (NDB), conta com US$ 75 milhões. O Bairro Novo do Caximba, maior programa de urbanização da história da cidade, é financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) no valor de US$ 53,5 milhões.

Entre as entregas de 2025, destacam-se obras no bairro Fanny, com a implantação de binários e faixas exclusivas, e no Capão da Imbuia, com a requalificação de 7,2 km de pistas e obras de macrodrenagem. No Bairro Novo do Caximba, foram entregues 374 novas unidades para moradia e comércio, a maior entrega anual desde o início do programa em 2022.

As obras do BRT Leste/Oeste iniciaram na Avenida Sete de Setembro, no Centro, em frente à Rodoferroviária. Também foi contratada a empresa que construirá o novo terminal de ônibus do Capão da Imbuia, financiado com recursos do PAC do governo federal.

A Utag é responsável por garantir a qualidade das obras, a acessibilidade e as salvaguardas ambientais e sociais, conforme exigências dos bancos internacionais. Os projetos impactam diretamente milhares de moradores e trabalhadores, exigindo transparência e gestão integrada para assegurar o cumprimento das salvaguardas socioambientais e o respeito à população.