Curitiba avança com 205 km de asfalto novo e obras viárias em 2025

A Prefeitura de Curitiba encerrou 2025 com 356 intervenções de mobilidade urbana, totalizando 205 km de nova pavimentação. As obras incluem o progresso do Ligeirão Leste/Oeste, Novo Inter 2 e a construção do Viaduto Curitiba-Pinhais, além de convênios para novas trincheiras na Linha Verde.

Do total de 356 ações de pavimentação, 327 foram concluídas, garantindo 130 km de asfalto novo, e 29 estão em execução, com 74,7 km. O ano termina com 406 ruas beneficiadas em toda a cidade. As intervenções fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), com investimentos previstos de R$ 6 bilhões até 2028.

Além do asfalto, 59 ruas de saibro receberam infraestrutura completa, incluindo sistema de drenagem, totalizando mais de 18 km livres de poeira e lama. As obras do projeto Novo Inter 2 requalificam mais de 38 km de vias, ampliando a capacidade do transporte público e melhorando a fluidez entre 28 bairros.

O novo Viaduto Curitiba-Pinhais, com 155 metros de extensão, modernizará a ligação entre a Avenida Victor Ferreira do Amaral e a Rodovia João Leopoldo Jacomel. Já o BRT Leste/Oeste requalifica mais de 20 km de canaletas exclusivas para ônibus, reforma 34 estações-tubo e moderniza cinco terminais.

As calçadas também receberam atenção especial, com 26.020 metros entregues e 99.859 metros em construção apenas pelos projetos Novo Inter 2 e BRT Leste/Oeste. O programa Caminhar Melhor adicionou 3.730 metros de novas calçadas acessíveis em importantes vias da cidade.

