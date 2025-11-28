Curitiba atinge 200 km de asfalto novo em 2023, beneficiando 396 ruas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba alcançou um marco histórico nesta quarta-feira (27/11): mais de 200 quilômetros de asfalto novo já concluídos ou em execução em 2023, beneficiando 396 ruas em todas as regionais da cidade. A marca foi consolidada durante vistoria às obras de reciclagem do pavimento em oito ruas do bairro Santa Felicidade.

Do total de 201.593 metros de asfalto novo, 125.729 metros já foram concluídos e 75.864 metros seguem em andamento. As intervenções em Santa Felicidade somam 1.537 metros de asfalto novo em ruas como Affonso Reffo, Taranto, João Natal Slompo e João Jacobe Manffron.

As obras utilizam a técnica de reciclagem do pavimento, que garante maior durabilidade e menor impacto ambiental. Elas integram o PRO Curitiba, programa de obras e reformas que prevê investimentos de R$ 6 bilhões até 2028.

Os trabalhos na Regional Santa Felicidade devem ser concluídos em aproximadamente dez dias, dependendo das condições climáticas. Moradores, apesar dos transtornos temporários, demonstram satisfação com as melhorias nas vias.

Além da recuperação do asfalto, a prefeitura informa que estão em andamento obras estruturais como o Novo Inter 2 e o BRT Leste-Oeste, voltadas para a modernização do transporte coletivo, bem como construções de novas escolas, unidades de saúde e Armazéns da Família.