Curitiba apresenta programa Armazém da Família a prefeitos do litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, reuniu-se nesta terça-feira (27/1) com prefeitos do litoral paranaense para apresentar o programa Armazém da Família. O encontro ocorreu a pedido da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa), que demonstrou interesse em aderir ao programa de segurança alimentar e nutricional da capital.

A expansão do programa para o litoral e localidades até 200 km da capital foi possibilitada pela modernização da lei do Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba (FAAC), aprovada em novembro de 2025. A nova legislação também ampliou o acesso para idosos a partir de 60 anos e manteve o critério de renda familiar de até cinco salários mínimos para os demais beneficiários.

O Armazém da Família oferece alimentos básicos, produtos de limpeza e higiene pessoal a preços até 30% mais baixos que o mercado tradicional. Atualmente, o programa conta com 35 unidades em Curitiba, atendendo 353 mil famílias cadastradas e 163 entidades sociais e filantrópicas.

Participaram da reunião os secretários municipais de Segurança Alimentar e Nutricional e de Governo, além de prefeitos de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. A implementação do programa nos municípios litorâneos ainda depende de estudos e acordos específicos.