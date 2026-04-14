Curitiba App libera consulta de ônibus sem login e ganha novas funções

O Curitiba App passou a permitir a consulta de horários e rotas de ônibus sem necessidade de cadastro, por meio do botão “Acessar como visitante”. A novidade, disponível desde a atualização do aplicativo municipal, facilita o uso por turistas e passageiros ocasionais do transporte coletivo da capital paranaense. O app, que reúne diversos serviços da prefeitura desde 2019, também ganhou melhorias na compra de créditos e na busca de endereços.

Entre as atualizações está a modernização do processo de compra de créditos de transporte, com interface mais clara e verificação automática da disponibilidade do sistema. O aplicativo agora permite marcar rotas favoritas e utiliza tecnologia Google para pesquisa de endereços, oferecendo sugestões automáticas de locais e pontos de interesse.

A plataforma oferece consulta de horários de linhas de ônibus, sugestão de rotas conforme origem e destino, recarga de créditos do cartão-transporte e acesso a boletins da Urbanização de Curitiba com informações sobre desvios, estações-tubo e mudanças de horários. O app também conta com inteligência artificial que responde dúvidas sobre rotas e serviços municipais, utilizando exclusivamente bases de dados oficiais da prefeitura.

O Curitiba App está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS. Usuários que já possuem o aplicativo devem atualizá-lo na loja de apps do celular para acessar as novas funcionalidades.