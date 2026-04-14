Curitiba aplica mais de 107 mil doses da vacina contra a gripe

A campanha de vacinação contra a gripe em Curitiba aplicou 107.420 doses do imunizante desde o início da mobilização, há duas semanas. Do total, 90.509 doses foram destinadas ao público prioritário, formado por pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes, o que representa 19,52% de cobertura vacinal desse grupo. A meta é atingir 90% de cobertura entre as 463,3 mil pessoas que compõem o público prioritário.

A vacina contra a influenza é oferecida gratuitamente nas 109 unidades de saúde de Curitiba, de segunda a sexta-feira. O imunizante é trivalente e protege contra a cepa da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação e, se for o caso, documentação que comprove inclusão em um dos grupos prioritários especiais.

Além do público prioritário de rotina, a vacina também é ofertada a outros grupos como puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, pessoas com doenças crônicas, com deficiência, professores, profissionais de saúde, das forças de segurança e salvamento, das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, portuários e dos correios. Somando todos os grupos, estima-se que 700,8 mil pessoas estejam aptas a serem vacinadas durante a campanha.

Em 2024, foram registradas 52 mortes por gripe em Curitiba, o maior número nos últimos dez anos. Em 81% dos óbitos, o paciente não tinha se vacinado no ano. Em 2025, foram 51 óbitos por gripe no município e 75% não tinham se imunizado no ano. A vacina é contraindicada para menores de 6 meses e para pessoas que tiveram reação anafilática grave em doses anteriores.

Com a chegada do outono e a oscilação de temperaturas, a Secretaria Municipal da Saúde orienta que sejam retomadas as medidas preventivas para evitar a gripe e outras doenças respiratórias: arejar ambientes, higiene frequente das mãos, usar álcool gel a 70%, máscara de proteção e protocolo respiratório para evitar a transmissão do vírus ao tossir e espirrar.