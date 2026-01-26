PRO Curitiba

Curitiba anuncia R$ 2,9 bilhões em obras para 2026

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 26/01/26 17h15
Prestação de contas das obras 2025 e apresentção do calendário pró Curitiba 2026. Curitiba, 26/01/2026. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

A Prefeitura de Curitiba anunciou nesta segunda-feira (26) investimentos de R$ 2,9 bilhões em obras de infraestrutura para 2026. O pacote inclui intervenções em andamento, em processo de licitação e novas obras que terão início este ano, como parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba).

Do total, R$ 1,65 bilhão será destinado a novas obras, incluindo trincheiras na Vila São Pedro e Avenida Lothário Meissner, viadutos na Marechal Floriano e intervenções no Ligeirão Leste/Oeste e Novo Inter 2. Outras áreas contempladas são habitação, com novas moradias no Bairro Novo do Caximba, e educação, com a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil na região.

Os recursos têm origem em fundos internacionais, repasses dos governos federal e estadual, além de investimentos do tesouro municipal. As obras serão executadas em todas as regiões da cidade, com foco em mobilidade urbana, saúde, educação, habitação social e prevenção de enchentes.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas, o objetivo é preparar Curitiba para os desafios futuros, conciliando a execução das intervenções com a dinâmica urbana. A expectativa é que as obras também gerem impactos positivos na economia e no mercado de trabalho local.

