Curitiba anuncia entregas e lançamentos em todas as regionais no mês de aniversário

A Prefeitura de Curitiba anunciou uma série de entregas e lançamentos em todas as regionais da cidade durante o mês de março, quando o município completa 333 anos. As ações incluem melhorias viárias, entrega de moradias populares, novos equipamentos de saúde e segurança pública, além do lançamento de um novo aplicativo municipal.

Entre as principais entregas estão 404 novas moradias populares, sendo 164 casas no Bairro Novo do Caximba e 240 apartamentos no Residencial Theo Aterino, no Tatuquara. As unidades são destinadas a famílias com renda de até R$ 2.850, priorizando inscritos na fila da Cohab e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Na área da saúde, serão lançadas as obras da nova unidade básica da Matriz e da UPA de Santa Felicidade. Também está prevista a ampliação do atendimento do ambulatório Encantar e a abertura de 47 unidades aos sábados para cuidados à saúde da mulher.

No setor de mobilidade urbana, serão iniciadas obras de reciclagem asfáltica em 100 km de ruas em bairros das dez regionais. Além disso, serão entregues trechos do projeto Novo Inter 2 e do BRT Leste/Oeste, incluindo 5 km de obras na região das Mercês.

A Prefeitura também lançará o novo Curitiba App, que unificará os serviços municipais e utilizará inteligência artificial para facilitar o atendimento ao cidadão. O aplicativo será apresentado durante o Smart City Expo Curitiba 2026, de 25 a 27 de março.

Outras ações incluem a entrega da Bacia de Contenção do Rio Mossunguê para prevenção de enchentes, novos equipamentos para a Guarda Municipal e a inauguração de um Centro de Aprendizagem Profissionalizante na região central.