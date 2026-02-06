Segurança pública

Curitiba anuncia compra de drones para reforçar segurança municipal

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 06/02/26 15h04
Prefeito Eduardo Pimentel, acompanhado do governador Ratinho Junior e do secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, participa da entrega de 243 drones e acessórios realizada pelo Governo do Paraná para reforçar as ações de segurança no estado. Curitiba, 06/02/2026. Foto: Ricardo Marajó/SECOM.

A Prefeitura de Curitiba anunciou nesta sexta-feira (6/2) que a Guarda Municipal (GMC) ganhará um grupamento aéreo com a futura aquisição de drones para reforçar o combate ao crime na capital paranaense. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Pimentel durante evento no Parque Barigui, onde o governo estadual realizou a entrega de 243 drones e acessórios às forças de segurança do Paraná.

O investimento estadual de R$ 12,2 milhões contemplou as polícias Militar, Civil, Penal, Científica e o Corpo de Bombeiros. Os equipamentos serão utilizados em ações estratégicas como combate ao tráfico de drogas, monitoramento de operações policiais, vigilância de unidades penitenciárias, buscas e salvamentos, além de monitoramento ambiental.

Alguns dos drones entregues contam com tecnologias avançadas, incluindo câmeras termais, alto-falantes, holofotes e capacidade de produção de imagens digitais em HD 2D e 3D. A iniciativa visa modernizar e aprimorar o trabalho das forças de segurança no estado.

O prefeito Pimentel também destacou a importância do sistema de monitoramento Muralha Digital, que recentemente auxiliou na identificação e prisão de um homem condenado por estupro de vulnerável através do reconhecimento facial. A integração entre a Guarda Municipal e as forças estaduais de segurança foi apontada como fundamental para o combate à criminalidade na capital.

